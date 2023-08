Auger-Aliassime ook voor eigen publiek meteen uitgeschakeld

Tennisser Félix Auger-Aliassime is ook op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde uitgeschakeld. De Canadese nummer 12 van de wereld werd met 6-4 6-4 verslagen door de Australiër Max Purcell, de mondiale nummer 78.

Auger-Aliassime, die dinsdag 23 jaar oud werd, verloor al voor de vierde keer op een rij in de eerste ronde. Ook op Roland Garros en Wimbledon bleef hij in de openingsronde steken. Auger-Aliassime is door zijn tegenvallende resultaten uit de mondiale top 10 gevallen.

Vorig jaar haalde Auger-Aliassime nog de kwartfinales op het masterstoernooi in Canada. Casper Ruud uit Noorwegen was hem toen de baas.

De Brit Dan Evans, die afgelopen weekend Tallon Griekspoor nog versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Washington, verloor in Toronto in de openingsronde van de Canadees Gabriel Diallo. Het werd 7-6 (4) 7-5 voor de nummer 141 van de wereld, die met een wildcard was toegelaten.

Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst in Toronto. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Ben Shelton. Novak Djokovic meldde zich af.

Vorig jaar werd het toernooi verrassend gewonnen door Pablo Carreño Busta, die zich dit jaar met een blessure afmeldde. Het mannentoernooi werd in 2022 gespeeld in Montreal. De mannen en vrouwen wisselen jaarlijks van locatie.