Blessure houdt titelverdedigster Thiam op zevenkamp weg van WK

Nafissatou Thiam doet deze maand niet mee aan de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De Belgische, die vorig jaar bij de mondiale titelstrijd in Eugene goud pakte op de zevenkamp voor de Nederlandse Anouk Vetter, heeft een achillespeesblessure. Dat meldt de Belgische atletiekfederatie.

Thiam behaalde in 2017 haar eerste wereldtitel op de zevenkamp en ook is ze tweevoudig olympisch kampioene op die discipline (2016 in Rio en 2021 in Tokio).

De 28-jarige atlete kreeg deze zomer last van haar achillespees en moest onder meer de Diamond League-wedstrijden in Monaco en Londen overslaan.