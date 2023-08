Hoogland zoekt prikkel in wereldrecord op hoogte

Richting de Olympische Spelen van Parijs gaat Jeffrey Hoogland op zoek naar een nieuwe prikkel. Op hoogte in Mexico wil hij op 31 oktober een poging doen het wereldrecord op de kilometer tijdrit te verbeteren. “Dat staat al tien jaar. Ik ben viervoudig wereldkampioen, drie keer op rij nu. Ik wil het proberen”, vertelde Hoogland nadat hij in Glasgow opnieuw de titel had veroverd.

Hoogland kwam in de kwalificaties in de buurt van zijn record op zeeniveau. Dat zette hij in februari bij de EK op de piste van het Zwitserse Grenchen op 57,813 seconden. Tien jaar geleden reed François Pervis op de piste van het Mexicaanse Aguascalientes naar een tijd van 56,303. Dat deed de Fransman op zo’n 2000 meter hoogte waar de luchtweerstand geringer is.

Het project is al in gang gezet. “We zoeken nog wat partners”, hintte hij. Hoogland erkende de recordpoging nodig te hebben als nieuwe prikkel. Na de Olympische Spelen van Tokio, met goud op de teamsprint en zilver op de sprint, moest hij afstand nemen van de sport. Pas anderhalf jaar later zette hij zichzelf weer serieus in gang, zich ook realiserend dat de verhoudingen veranderd zijn.

Harrie Lavreysen, de vijfvoudig wereldkampioen sprint, is inmiddels meer concurrent dan vriend. “De relatie is wel veranderd, maar het is goed zo. De teamsprint is ook wat meer een individueel iets geworden. Vroeger met Nils (van ’t Hoenderdaal), Hugo (Haak) en Matthijs (Büchli) waren we wat meer samen bezig met kijken hoe we beter konden worden. Het is nu met Harrie en Roy (van den Berg) meer ieder voor zich. Logisch ook met het niveau dat we al hebben. Dit werkt ook.”

Lavreysen groeide door en is inmiddels geen realistische sparringpartner meer voor Hoogland. “Elke training op je flikker krijgen is ook niet leuk. Ik was die nieuwe olympische cyclus helemaal zat. Maar ik moet wel aan de bak, richting Parijs. Ik moet blessurevrij blijven en sterker worden. Maar ik ben niet zozeer een trainingsbeest, meer iemand van momenten en uitdagingen. En van wedstrijden word je ook sterker.”