Lavreysen tevreden over WK ‘op laatste rondje na’

Harrie Lavreysen keek woensdag tevreden terug op de WK baanwielrennen. “Op het laatste rondje na”, zei de 26-jarige Brabander nadat hij in de finale op de keirin na drie wereldtitels op rij slechts als vierde was geĆ«indigd. Jeffrey Hoogland, de afgelopen twee jaar tweede, werd zesde. Beiden sloten het toernooi in Glasgow af met twee gouden medailles. Het verklaarde deels de tevredenheid bij Lavreysen.

“Het waren de hele dag al zware ritten. In de finale moest ik vroeg aangaan. Ik moest voorin zitten. In de halve finale kwam ik verkeerd te zitten met twee man onder me”, keek Lavreysen terug. Hij was in de finale als vierde renner achter de motor vandaan gekomen die de zes renners op gang trekt. “Een mooie positie, maar die twee jongens achter mij gingen zo vroeg. Ik moest er meteen achteraan, anders is het sowieso klaar. Maar het was niet wat ik wilde: drie volle rondes sprinten.”

Zo duurde de mondiale titelstrijd voor de man die zijn totaal aantal wereldtitels op dertien bracht, een ronde te lang. “Ik was helemaal leeg. Maar wat ik hier deze week gedaan heb, kan ik in trainingen niet nabootsen. Ik ben er enorm blij mee hoe het toernooi is verlopen. Jammer dan van deze finale, maar dat is ook keirin. Ik heb de finale net teruggekeken, ik zag niet hoe ik het op een andere manier had kunnen aanpakken.”