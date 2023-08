Sprinter Quintero houdt Lavreysen af van veertiende wereldtitel

Harrie Lavreysen is er niet in geslaagd voor het vierde jaar op rij de wereldtitel op de keirin te veroveren. De Nederlander miste op de piste van Glasgow zelfs een medaille. De Colombiaan Kevin Quintero pakte het goud, de Australiƫr Matthew Richardson het zilver, de Japanner Shinji Nakano het brons.

Lavreysen, die zijn sprint op 2,5 ronden voor het einde van achteruit inzette, werd vierde. Jeffrey Hoogland, de afgelopen twee jaar tweede, werd nu zesde.

Lavreysen (26) en Hoogland (30) hadden zich al moeizaam geplaatst voor de eindstrijd met ieder de derde plaats in hun heat uit de halve finales. Ze keren beiden na de over zeven dagen uitgesmeerde WK baanwielrennen wel met twee gouden medailles naar huis. Samen met Roy van den Berg wonnen ze de teamsprint. Lavreysen won voor het vijfde jaar op rij de wereldtitel op de sprint, Hoogland was voor het derde achtereenvolgende jaar de beste op de kilometer tijdrit.

Op de keirin worden zes renners drie ronden op gang gebracht achter een brommer waarna ze, als die uit de baan is verdwenen, over drie ronden sprinten om de winst.