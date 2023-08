Tsitsipas na eerste toernooizege van 2023 direct klaar in Toronto

Stefanos Tsitsipas heeft zijn eerste toernooizege van het jaar geen goed vervolg gegeven. De 24-jarige Griek ging woensdag in de tweede ronde van het masterstoernooi van Toronto direct onderuit. De Franse routinier Gaël Monfils (36 jaar) was in twee sets te sterk: 6-4 6-3.

Tsitsipas, die in Toronto in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, schreef zondag het toernooi van Los Cabos in Mexico op zijn naam door in de finale te winnen van de Australiër Alex De Minaur. Hij was daardoor op de wereldranglijst naar de vierde plaats gestegen.

Tallon Griekspoor verloor een dag eerder in Toronto in de eerste ronde van de Duitser Alexander Zverev.