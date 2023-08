Van der Poel laat shortrace WK mountainbike schieten

Mathieu van der Poel neemt donderdag toch niet deel aan de shortrace, een onderdeel van de WK mountainbike in Schotland. Hij verkende het parcours in Glentress Forest, maar zei na afloop nog te veel last te hebben van zijn val zondag in de wegrace. Daarin soleerde hij ondanks die val naar de wereldtitel.

De Nederlandse wielerbond KNWU laat weten dat Van der Poel “herstellende is” van zijn valpartij en “niets wil forceren richting zaterdag”. De 28-jarige alleskunner op de fiets neemt dan wel deel aan de cross-country, het onderdeel waarop hij op de Olympische Spelen van Tokio ten val kwam.

Van der Poel wil zich via een plek in de top 15 kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. “Mathieu slaat de shortrace over om met volle focus toe te werken naar de cross-countrywedstrijd”, aldus de KNWU.

Op de shortrace werd pas één keer eerder om de wereldtitel gereden. Het is een vast voorprogramma in wereldbekerweekenden.