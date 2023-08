WK-tijdrit hoofddoel voor Markus, bijvangst voor Vollering

Met Demi Vollering en Riejanne Markus heeft Nederland bij de WK wielrennen donderdag twee podiumkandidaten op de individuele tijdrit voor de vrouwen. Waar Vollering de wegrace van zondag als hoofddoel heeft, is voor Markus de race tegen de klok over ruim 36 kilometer het ultieme doel van een meerjarig project.

Als kind ging ze al kijken naar tijdritten in de Tour de France. Waar de gemiddelde wielerliefhebber een mooie bergetappe opzoekt, genoot de inmiddels 28-jarige Markus van de mannen met de mooie helmen, de aerodynamische pakken en het geluid van de dichte wielen. “Fabian Cancellara was mijn held. Ik had posters van hem op mijn kamer. De manier waarop hij fietste, de overmacht waardoor hij soms zelfs bij een tijdrit juichend de finish passeerde.”

Ze is een laatbloeier, bleef lang in de schaduw van rensters als Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen. WK-deelname zat er vrijwel nooit in. Eén keer eerder startte ze: in 2021 werd ze negende in Brugge. Van Dijk is zwanger, Van der Breggen gestopt en Markus werd eind juni in Elspeet Nederlands kampioen. Vollering werd tweede, Van Vleuten (derde) schoot tekort.

In de afsluitende tijdrit in de Tour de France werd Markus vijfde. Op 50 seconden van Marlen Reusser, de Zwitserse die voor haar de favoriet is op het voornamelijk vlakke parcours in Stirling, ten noorden van Glasgow. “En ik zag Chloé Dygert al goede dingen doen hier op de WK baan. Dat is een andere kanshebster.”

Het NK was een eerste doel waarvoor ze hard heeft gewerkt. “Daarna de tijdrit in de Tour en nu dit WK. Ik ben trots dat ik hier sta. Het valt niet mee om je in Nederland te kwalificeren. Er ligt een mooi en eerlijk parcours met in het begin lange rechte stukken waar je goed in positie kunt liggen. Maar je moet wel wat overhouden voor het klimmetje op het laatst.”

Vollering rijdt donderdag haar eerste wedstrijd sinds ze de Tour de France won. Wat volgde was een weekje vakantie aan de Franse kust met de familie. “Een beetje bijkomen, heel even zonder fiets”, vertelt ze in het hotel waar de Nederlandse ploeg verblijft. “Daarna een paar goede trainingen en nu zijn we hier en is de focus terug.” Die ligt uiteraard vooral op de wedstrijd van zondag, waar een trui te verdienen valt die ze het hele jaar mag dragen. “Ik ben goed hersteld. Tijdrijden is voor mij wel belangrijker geworden sinds bekend werd dat de Tour ermee zou worden afgesloten.”

Ze werd in die tijdrit in Pau tweede achter ploeggenote Reusser. “En er valt nog veel te verbeteren, met name in de aerodynamica.”