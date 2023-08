Baanrenner Lavreysen snapt onvrede bij Hoogland niet

Harrie Lavreysen was verbaasd dat hij woensdag in de media moest lezen dat Jeffrey Hoogland de nieuwe olympische cyclus van de teamsprinters niet bepaald als prettig ervaart. Volgens Hoogland is er geen sprake meer van eenheid binnen de ploeg waar het motto ‘ieder voor zich’ regeert. “Dit zag ik niet aankomen”, zei Lavreysen nadat hij als vierde was geĆ«indigd op de keirin, zijn laatste optreden bij de WK baanwielrennen in Glasgow.

“Ik schrok er een beetje van, we gaan hier zeker over praten”, vertelde Lavreysen. Op de laatste wedstrijddag was het geen thema. “Ik heb het even van me afgezet. Ik was met de wedstrijd bezig.” Hoogland zonderde zich de hele week enigszins af. Meteen na de gouden race op de teamsprint van vrijdag verdween hij ook van de baan. Tot verbazing van Lavreysen en Roy van den Berg, het derde lid van de teamsprintersploeg die in wereldtitels en een olympische titel grossiert.

Hoogland sprak dinsdag zijn onvrede uit. De eenheid, die hij vroeger voelde, is weg. Lavreysen is bovendien te goed om als sparringpartner te dienen. Hoogland zoekt zijn uitdagingen nu elders, met bijvoorbeeld een poging het wereldrecord op de kilometer te breken eind oktober.

“Natuurlijk zijn er dingen veranderd in de loop der jaren”, vertelde Lavreysen, wel weer winnaar van het sprinttoernooi. “Wat dat betreft ben ik niet verbaasd. Maar ik heb daar niet zo’n probleem mee. Ik vond ook dat we een heel mooi trainingskamp hebben gehad, waar we super goed hebben samengewerkt richting de teamsprint. Ik heb me nooit negatief uitgelaten, maar misschien ervaart hij dat als ik sneller ben.”

Lavreysen wilde geen “boekje opendoen”, maar duidelijk werd wel dat Hooglands keuze wat afstand te nemen van zijn sport niet helemaal begrepen wordt. “Jef is de afgelopen twee jaar best wel afwezig. Hij heeft een huis lopen verbouwen. We hebben best wel geprobeerd hem mee te trekken. Zo van: kom op, gast, kom trainen voor de WK. Het verbaast me dat hij dit nu zegt.”

Het was de afgelopen anderhalf jaar een soms terugkerende irritatie. Lavreysen: “We hebben wel momenten gehad dat we dachten: gast, je moet nu wel gaan beginnen. Het is leuk dat je met andere dingen bezig bent maar uiteindelijk zijn we als team bezig om die wereldtitel te veroveren. Ik ben heel blij dat het gelukt is hier. Maar zijn woorden vind ik jammer.”