Dygert na ‘lange weg’ weer beste tijdrijdster van de wereld

Drie jaar na haar zware crash als titelverdedigster tijdens de WK tijdrijden in Italië pakte Chloé Dygert in het Schotse Stirling alsnog haar tweede wereldtitel. Met een been dat ruim 2 centimeter korter is dan het andere en met overwonnen hartproblemen maakte de Amerikaanse wielrenster haar comeback perfect. Zeker omdat ze op de baan bij het zogenoemde super-WK ook al de titel op de individuele achtervolging had gewonnen.

Het is een wonderlijk jaar geworden voor de 26-jarige Dygert. “In januari wist ik echt niet of ik nog zou fietsen”, vertelde ze met een verse regenboogtrui om de schouders. In november onderging ze een operatie nadat ze gehinderd werd door hartritmestoornissen. “Het is een lange weg terug geweest. Ik ben de mensen die mij hebben gesteund veel verschuldigd.”

Aan haar zware ongeval in 2020 op het circuit van Imola had ze al een korter been overgehouden, na een aantal operaties. In maart kroop ze thuis weer op de fiets. In mei fietste ze met de Vuelta haar eerste wedstrijd in veertien maanden.

Op de baan van Glasgow pakte ze een week geleden al het goud op de individuele achtervolging, een titel die ze op de WK van 2020 voor de derde keer had gepakt. Maar op de Sir Chris Hoy Velodrome waaiden ook bacteriën rond. “Ik werd verkouden en flink ook. Als deze wedstrijd gisteren was geweest, dan was ik niet gestart. Nu was het ook zwaar. Eigenlijk was het 16 kilometer te lang voor mij.”

Dygert, vroeg gestart voor de race over 36 kilometer, hield op de streep 5 seconden over op de Australische Grace Brown. Ze wilde beide titels niet vergelijken. “Zo’n regenboogtrui, het volkslied, het is elke keer weer bijzonder.”