Mountainbiker Gaze uit Nieuw-Zeeland pakt goud in shortrace

Mountainbiker Samuel Gaze heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel in de shortrace veroverd. De 27-jarige Nieuw-Zeelander bleef na elf korte rondes op het parcours in Glentress Forest in Schotland Victor Koretzky uit Frankrijk en de Brit Thomas Pidcock voor.

Gaze won de wereldtitel in het korte onderdeel van de WK mountainbike vorig jaar in Les Gets in Frankrijk ook al. De eerste wereldtitel in de shortrace ging in 2021 naar de Amerikaan Christopher Blevins. De shortrace is een vast voorprogramma in wereldbekerweekenden.

Er deden geen Nederlanders mee aan de shortrace op de WK. Mathieu van der Poel meldde zich woensdag af voor de shortrace. De wereldkampioen op de weg gaf aan dat hij nog herstellende is van zijn valpartij in die wedstrijd. Hij neemt wel deel aan de cross-country zaterdag. Milan Vader heeft zich ziek afgemeld voor de WK.