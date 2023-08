Mountainbikester Pieterse verovert bij WK zilver in shortrace

Puck Pieterse heeft bij de WK mountainbike in Schotland zilver veroverd in de shortrace. De 21-jarige wielrenster uit Amersfoort moest na tien ronden op het parcours in Glentress Forest alleen titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot voor laten gaan. De Britse Evie Richards werd derde.

Pieterse nam al vroeg de leiding in de wedstrijd en voerde lang een groepje van zo’n acht rensters aan. In de slotronde kon Pieterse bij de versnelling van Ferrand-Prévot niet volgen. De 31-jarige Franse kwam met 4 seconden voorsprong op Pieterse over de finish.

Anne Tauber eindigde als tiende. Ze gaf 57 seconden toe op de Franse winnares.

Voor Pieterse is het haar eerste WK-medaille in het mountainbiken. Ze won dit jaar al de Europese titel in de Poolse stad Krynica-Zdroj als onderdeel van de Europese Spelen en was de beste op de Nederlandse kampioenschappen. Ook won ze dit seizoen drie wedstrijden in de wereldbeker. In de shortracewedstrijden die vooraf aan de wereldbekerwedstrijden worden verreden eindigde ze twee keer als tweede.

Ferrand-Prévot sprak van een lange dag waarin ze lang moest wachten voordat ze in actie mocht komen. “Ook omdat je weet dat het pijn gaat doen”, zei de Franse, die vertrouwen opdeed voor de wedstrijd van zaterdag. Ze was ook vol lof over Pieterse. “Ze is zo getalenteerd, ik ben heel blij dat ik vandaag kon winnen van haar.”