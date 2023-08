Tennisser Kyrgios zegt ook af voor US Open

Tennisser Nick Kyrgios doet ook niet mee aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De nummer 92 van de wereld speelde dit seizoen door blessureleed pas één wedstrijd.

De 28-jarige Kyrgios miste een groot deel van het seizoen door een knieblessure. Op Wimbledon, het toernooi waar hij vorig jaar de eindstrijd haalde, meldde hij zich af met een polskwetsuur.

Kyrgios kwam dit jaar alleen op het grastoernooi van Stuttgart in actie. Hij verloor er in de openingsronde van de Chinees Wu Yibing. De laatste zege van de Australiër dateert van begin oktober vorig jaar, toen hij twee wedstrijden wist te winnen in Tokio.

De US Open begint op maandag 28 augustus.