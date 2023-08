Vollering en Markus kunnen tegenvallende WK-tijdrit niet verklaren

Het optreden van Demi Vollering en Riejanne Markus op de individuele tijdrit bij de WK wielrennen in Schotland riep veel vragen op. Voor het eerst sinds 2014 (Ponferrada) ontbrak een Nederlandse wielrenster op het podium bij een race tegen de klok om de wereldtitel. Antwoorden hadden beide rensters niet. “Ik weet het niet”, klonk het meerdere keren.

Vollering reed de zesde tijd, een kleine anderhalve minuut langzamer dan winnares Chloé Dygert. Markus eindigde als negende op 2.07. De Amerikaanse had alleen in Grace Brown een tegenstander die zich met haar kon meten. De Australische werd op ruim 5 seconden tweede. De Oostenrijkse Christina Schweinberger werd op 1.12 derde.

“Dit valt heel erg tegen”, zei Vollering, een kleine twee weken geleden nog de winnares van de Tour de France waar ze op de slotdag nog een goede tijdrit reed. “Ik weet niet hoe het komt. Ik kon niet de wattages wegduwen die ik wilde. Het was één groot gevecht. Ik zie nog een beetje koekoek”, zei ze nadat ze een tijdje op de grond had zitten bijkomen. De tijdrit over ruim 36 kilometer eindigde met een venijnig klimmetje naar het kasteel van Stirling, een historische plek ten noordoosten van Glasgow.

Nederlands kampioene Markus had zich er veel van voorgesteld en stapte “een beetje wazig” van de fiets. “Hier kwamen we zeker niet voor. Bij het eerste meetpunt lag ik ver achter, terwijl ik dacht dat het goed ging. Ik weet niet wat er mis is gegaan. Het is aan ons om dit te evalueren.”

Markus was in de afsluitende tijdrit van de Tour als vijfde geëindigd. De Zwitserse Marlen Reusser won daar, maar stapte in Stirling onderweg af. Mogelijk vanwege een val in de mixed relay van woensdag waar ze desondanks met haar ploeg het goud won.

“Dygert reed inderdaad geen Tour, ze was voor mij ook de grote favoriet”, vertelde Markus, voor wie de tijdrit het hoofddoel was. “We hadden nooit eerder een WK zo kort op een grote wedstrijd. Je moest je route zoeken om hier te kunnen pieken. Dat is blijkbaar niet goed gegaan. Hebben we te veel gedaan, of juist te weinig? Ik weet het niet. Maar er is absoluut iets niet goed gegaan. Ik wilde podium rijden. Dit is een grote teleurstelling.”

“Misschien was ik te fris”, meende Vollering. “Misschien moet ik de volgende keer maar juist een harde training doen kort ervoor. Nee, het zegt voor mij niks over de wegrace van zondag. Misschien is het een perfecte wake-upcall voor het lichaam. Ik weet het niet.”