Vollering zesde op WK-tijdrit, Dygert pakt tweede goud

Demi Vollering is bij de wereldkampioenschappen wielrennen als zesde geëindigd op de individuele tijdrit. De winnares van de Tour de France Femmes deed 48.27 minuten over de ruim 36 kilometer en was bijna anderhalve minuut langzamer dan de Amerikaanse Chloé Dygert, die haar tweede wereldtitel in het tijdrijden pakte.

Nederlands kampioene Riejanne Markus eindigde met 49,07 als negende. Zij gaf in de tijdrit met start en finish in Stirling, ten noordoosten van Glasgow, meer dan twee minuten toe op Dygert. De Amerikaanse veroverde eerder in 2020 de wereldtitel tijdrijden.

Dygert pakte eerder op de WK in Glasgow goud op de achtervolging op de baan. Ze was in Stirling met een tijd van 46.59 net 5 seconden sneller dan Grace Brown uit Australië. Christina Schweinberger uit Oostenrijk werd met 48.12 derde.

Titelverdediger Ellen van Dijk ontbrak, zij verwacht in september haar eerste kind.

Marlen Reusser, vooraf een van de favorieten, stapte af. De Zwitserse pakte eerder in de week met het team goud op de mixed relay, maar kwam tijdens die tijdrit wel ten val.