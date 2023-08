De Minaur houdt Medvedev uit halve finales Toronto

Daniil Medvedev is uitgeschakeld in de kwartfinales van het mastertoernooi van Toronto. De als tweede geplaatste Rus verloor in de Canadese stad in twee sets van de Australiër Alex de Minaur: 7-6 (7) 7-5.

De Australische nummer 18 van de wereldranglijst, won de eerste set van Medvedev na een lange tiebreak. In de tweede set verspeelden beide spelers twee keer hun opslagbeurt. Op 6-5 kreeg De Minaur een matchpoint, maar dat kon de Russische nummer 3 van de wereld nog wegspelen. Op het tweede matchpoint sloeg de 24-jarige Australiër wel toe.

De Minaur neemt het in de halve finale op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De nummer 37 van de ATP-ranking won met 6-4 6-2 van de Amerikaan Mackenzie McDonald. De Spanjaard had eerder al de als derde geplaatste Noor Casper Ruud en de Duitser Alexander Zverev uitgeschakeld.