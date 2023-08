Hoole en Van Emden in actie op tijdrit WK wielrennen

Op de WK wielrennen in Schotland staat de individuele tijdrit voor de mannen op het programma. Voor Nederland komen Daan Hoole en Jos van Emden in actie. Zij behoren niet tot de favorieten voor de wedstrijd over ruim 47 kilometer die eindigt bij het kasteel van Stirling, een historische plek ten noordoosten van Glasgow.

In die plaats wordt ook om 15.20 uur (Nederlandse tijd) begonnen met de tijdrit. Hoole is als 54e om 16.32 uur aan de beurt, Van Emden start ruim een kwartier later.

Van de favorieten gaat de Belg Wout van Aert om 16.41 uur als eerste van start. De Italiaan Filippo Ganna vertrekt om 16.58 uur, de Belg Remco Evenepoel 3 minuten later.

De Noorse titelverdediger Tobias Foss komt als laatste van het startpodium, om 17.04 uur. De renner van Jumbo-Visma behoort niet tot de topfavorieten. Foss heeft zich dit jaar amper onderscheiden. Een gepland optreden in de Giro d’Italia ging niet door vanwege een coronabesmetting.