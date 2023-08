Springruiters zesde in laatste Nations Cup in Dublin

De Nederlandse springruiters zijn bij de zesde en laatste wedstrijd van de Nations Cup in het Ierse Dublin als zesde geƫindigd. De ploeg van bondscoach Jos Lansink is daarmee ook zesde geworden in het klassement en is geplaatst voor de finale in september in Barcelona.

Voor Nederland kwamen Bas Moerings, Kevin Jochems, Leopold van Asten en Loewie Joppen in actie. De Zwitsers wonnen de wedstrijd met een foutloos resultaat. De Ieren werden tweede voor Mexico. In de eindstand van de Nations Cup series in de eerste Europese divisie is Zwitserland eerste met de Ieren en Britten als tweede en derde.

De springruiters van Lansink komen voorafgaand aan de finale van de Nations Cup eerst uit op het Europees kampioenschap springen in Milaan, van 30 augustus tot en met 3 september. Het Nederlandse team heeft zich vorig jaar op het WK in Herning met teamzilver al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.