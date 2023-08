Tennisster Samsonova verrast in Montreal tegen Sabalenka

Aryna Sabalenka is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Montreal. De als tweede geplaatste tennisster uit Belarus verloor in drie sets van de Russische Ljoedmila Samsonova, die als nummer 15 is ingeschaald: 6-7 (2) 6-4 3-6.

Sabalenka had in Montreal Iga Swiatek kunnen aflossen als nummer 1 van de wereld. De Poolse, die in de andere helft van het schema zit, bereikte eerder wel de laatste acht.

Samsonova speelt in de kwartfinales tegen de Zwitserse Belinda Bencic.