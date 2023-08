UCI laat Van der Poel toch voorin starten op WK mountainbike

Mathieu van der Poel hoeft zaterdag definitief niet vanaf de laatste startrij aan de cross-country bij de WK mountainbike in Schotland te beginnen. Die vrees bestond omdat de wereldkampioen op de weg sinds de Olympische Spelen van Tokio niet meer actief was op de mountainbike en op basis van de ranking geen goede startpositie zou krijgen.

Bij wereldbekerwedstrijden en Olympische Spelen geldt de regel dat renners die in een andere discipline tot de top 10 (wegwielrennen top 20) behoren, een voorkeursbehandeling krijgen. Die bepaling ontbrak in de regelgeving voor de WK, maar de internationale wielrenunie UCI heeft de regels alsnog aangepast. Van der Poel start nu vanaf de vierde startrij, met onder anderen de Slowaak Peter Sagan en de Britse olympisch kampioen Tom Pidcock naast zich. Zonder de wijziging had hij op de dertiende en laatste startrij gestaan.

De strijd om de wereldtitel cross-country in Glentress Forest is zaterdag om 16.30 uur (Nederlandse tijd). De vrouwen komen vanaf 12.30 uur in actie, met voor Nederland Puck Pieterse en Anne Tauber.