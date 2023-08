Van Emden (38) stopt na dit seizoen als profwielrenner

Jos van Emden stopt na dit seizoen als profwielrenner. De 38-jarige Schiedammer, regerend Nederlands kampioen tijdrijden, sluit na zeventien jaar zijn carrière af. “Ik ben heel trots op alles wat ik bereikt heb en blij met het leven dat ik tot nu toe heb mogen leven”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die vrijdag bij de WK in Glasgow namens Nederland in actie komt op de individuele tijdrit.

Van Emden schreef in de Giro van 2017, gewonnen door Tom Dumoulin, de afsluitende tijdrit naar Milaan op zijn naam. De Zuid-Hollander reed in totaal elf keer de Giro, twee keer de Tour en één keer de Vuelta. Van Emden werd drie keer Nederlands kampioen tijdrijden en hij zegevierde in 2019 in de prestigieuze Chrono des Nations in Frankrijk.

“Al die jaren heb ik mijn jeugddroom mogen beleven”, aldus Van Emden, die vrijwel zijn hele carrière voor de grootste Nederlandse wielerploeg heeft gereden. “Voor mij was het een groot avontuur, waar ik iedere dag van genoten heb. Tijdens mijn carrière zijn de sport, deze ploeg en ik als renner enorm geëvolueerd. Ik heb er echt van genoten om zo professioneel met mijn sport bezig te kunnen zijn. Tegelijkertijd ben ik het plezier op de fiets nooit verloren: de liefde voor de sport, de fiets en het avontuur hebben altijd voorop gestaan. Voor mij voelt het nu alsof ik op mijn 38e mijn jeugd afsluit.”