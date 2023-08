Basketbaltalent Edwards verwacht snel weer Nederlander in NBA

Nederland hoeft niet lang meer te wachten op een basketballer uit eigen land in de Amerikaanse NBA, denkt international Jesse Edwards. Hij acht de kans “best groot” dat hij of een van zijn teamgenoten bij Oranje snel in de grootste basketbalcompetitie ter wereld speelt. Francisco Elson was in 2012 de laatste Nederlander in de NBA.

Edwards is nu met Oranje in Istanbul voor het olympische pre-kwalificatietoernooi, dat zondag begint met de groepswedstrijd tegen Zweden. Volgende week zondag is de finale. Die moet worden bereikt en gewonnen om kans te houden op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De 23-jarige Edwards acht de kans op plaatsing voor de Spelen van 2028 of 2032 groter. “Dat is voor mij het mooiste doel. En als deze trend met talent zich doorzet, is het zeker mogelijk.”

Het Amsterdamse talent haalt zijn optimisme uit de nieuwe generatie basketballers die zich heeft gemeld bij Oranje. Samen met de meer ervaren spelers staat er nu “een leuk team”, dat zich volgens Edwards onder de nieuwe bondscoach Arik Shivek moet doorontwikkelen richting de top 8 van Europa. Dat is nodig voor een historische deelname aan de Spelen.

Samen met onder anderen David N’Guessan, Rienk Mast en Tristan Enaruna vormt Edwards die nieuwe Nederlandse lichting. Zij spelen alle vier bij een ‘collegeteam’ in de Verenigde Staten, wat volgens Edwards een goede opstap is naar de NBA. Van de duizenden collegespelers halen alsnog maar maximaal zestig talenten per jaar de NBA. Edwards hoopt na komend seizoen de stap te zetten.

De masterstudent biotechnologie kwam door zijn oudere broers Rens en Kai al vroeg in aanraking met basketbal. Ook Kai (25) speelt nu in Oranje. “Zij keken heel veel YouTube-filmpjes over de NBA en daardoor gingen we ook veel spelen.” Basketbalicoon LeBron James kwam vaak in die video’s voorbij. Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks is nu het grootste voorbeeld van Edwards.

De 38-jarige James, topscorer aller tijden van de competitie, speelt waarschijnlijk nog maar een jaartje in de NBA. De 28-jarige Antetokounmpo kan nog iets langer door. Edwards zegt niet per se haast te hebben om in de NBA te komen om zo nog tegen James, “de beste speler ooit”, te kunnen spelen. “Dat zou het nog wel iets bizarder maken, maar op dat moment is alles wat je doet al bizar. Ik zou het wel jammer vinden als ik hem misloop, maar uiteindelijk vergeet je dat wel gewoon.”