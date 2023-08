Gebrek aan ritme hoeft BMX’er Kimmann niet te hinderen op WK

Niek Kimmann verschijnt zaterdag zonder veel wedstrijdritme aan de start van de WK BMX. Het is geen grote zorg voor de tweevoudig wereldkampioen. “Voorafgaand aan de Spelen van Tokio waren er ook weinig wedstrijden.” De afloop is bekend. Zelfs een jurylid waarmee hij tijdens een training in botsing kwam en de knieblessure die dat opleverde, konden hem niet van olympisch goud afhouden.

Zaterdag wordt de eerste ronde verreden. Daarna volgen nog de achtste finales. “Gevaarlijk, dan moet je al op scherp staan.” De kwart- en halve finales en de strijd om de medailles volgen zondag in het Glasgow BMX Centre. Niet zijn favoriete baan: “Ik heb hier nog nooit een goede wedstrijd gereden.”

Het eerste stuk vanaf de startheuvel is net iets korter dan bij veel andere banen. “Ik ben niet de beste starter, maar nog voor die eerste bocht op snelheid komen is mijn specialiteit. Dat komt hier net iets minder tot zijn recht. Aan de andere kant: je weet niet beter als BMX’er. Iedere baan is anders. De toppers komen altijd bovendrijven.”

Kimmann kende een moeilijke start van het seizoen door een sleutelbeenbreuk, opgelopen in februari bij een wedstrijd in Houston. De wereldbekerwedstrijden van Papendal half juni waren pas zijn tweede optreden na zijn blessure. Hij reed niet in de medailles, een zeldzaamheid voor Kimmann op zijn thuisbaan. In Besançon werd hij twee weken later voor de tweede keer Europees kampioen.”Daar was ik alweer een stuk beter, al ontbraken er wel een paar Franse toppers. Maar het is altijd lekker een grote wedstrijd te winnen.”

Ervoor en erna trainde hij in de Provence, zijn vaste basis waar hij met zijn coach Liam Phillips werkt, “Ik heb goede trainingsweken gehad, al blijft het lastig de intensiteit van wedstrijden na te bootsen. Maar ik weet ook dat ik er zonder competitie toch kan staan.”

Sinds dinsdag verblijft Kimmann in Glasgow waar hij nog de wielerpiste bezocht om zijn maatje Harrie Lavreysen in actie te zien. “Ik ken bijna al die jongens, ben eerder bij WK’s in Apeldoorn en Berlijn ook wezen kijken.” De rest van het zogenoemde super-WK gaat enigszins langs hem heen. “Je zit toch in een soort BMX-bubbel. Al heb ik nog best veel gezien op tv.”