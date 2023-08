Na olympische titel ook wereldtitel voor Pidcock op mountainbike

Tom Pidcock heeft zaterdag bij de WK mountainbike in Glentress Forest de titel veroverd op de crosscountry. Voor eigen publiek soleerde de Brit naar de winst, twee jaar nadat hij in Tokio al olympisch kampioen was geworden.

Pidcock (24) had in tegenstelling tot Mathieu van der Poel de wegwedstrijd in Schotland laten schieten. Van der Poel werd een week geleden wereldkampioen op de weg, ondanks een val in de voorlaatste ronde. Op de mountainbike gleed hij al in een van de eerste bochten weg, waarna hij met een pijnlijk rechterbeen opgaf.

De Nieuw-Zeelander Samuel Gaze pakte het zilver, brons was voor de Zwitser Nino Schurter, de tienvoudig wereldkampioen.