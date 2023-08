Na Tourzege is Vollering alweer klaar voor nieuw doel

Demi Vollering werd al ver voor haar eindzege in de Tour de France door bondscoach Loes Gunnewijk benoemd tot kopvrouw van de Nederlandse ploeg voor de wegrace van de WK wielrennen zondag. Waar ze twee jaar geleden nog werd bekritiseerd door haar Oranje-teamgenoten en vorig jaar vanwege corona niet kon starten, vervult ze haar nieuwe rol met verve. “Ik ben gewoon Demi en ik blijf Demi”, zei ze eerder in de week toen het over haar Tourzege ging.

Vollering was in 2021 na de wegrit in Leuven nog in tranen. Ploeggenotes verweten haar een gebrek aan steun aan Marianne Vos in de laatste kilometers. Vos werd geklopt door de Italiaanse Elisa Balsamo. Vollering had de indruk dat ze de schuld kreeg, terwijl ze met materiaalpech te kampen had gehad. “Ze keken me niet aan”‘, vertelde ze ontgoocheld.

Twee jaar later zit in het rennershotel in Eurocentral een zelfverzekerde renster, die zich ook niet door haar ietwat tegenvallende tijdrit van donderdag uit balans laat brengen. “Het is best een lastige aanloop”, vertelt ze na de verkenning van een deel van het parcours. Zaterdag mag er op het dan afgesloten rondje door Glasgow worden getraind. “Een tricky rondje”, oordeelde ze na het zien van de mannenkoers. Daar zag ze met name de Denen bij het oprijden van de lokale ronde het tempo opschroeven.

“Dat zouden wij ook kunnen doen, maar je moet ook niet je eigen ploeg te vroeg opbranden. Het is in ieder geval zaak goed te positioneren. Dat kunnen wij.” Lorena Wiebes heeft binnen de ploeg, met verder onder anderen oud-wereldkampioenen Vos en Annemiek van Vleuten, een beschermde status.

Met name de rol van Van Vleuten is pikant omdat zij zelden een dienende rol heeft gehad de afgelopen jaren. Bovendien zijn de 40-jarige titelverdediger en Vollering niet de beste vriendinnen. “Dat gaat goed, hoor”, verzekert de veertien jaar jongere Vollering. “We zijn professioneel. Ik heb veel respect voor haar als renster. Ze heeft zo veel gewonnen. We doen normaal tegen elkaar. Voor de buitenwereld misschien moeilijk te begrijpen.”

Het lijkt lastig om twee weken na de Tour weer de favorietenrol, die ze ook heeft op basis van overwinningen eerder dit jaar in een aantal klassiekers, te dragen. “Maar de WK-wegwedstrijd is ook altijd een doel geweest, dus het was niet zo moeilijk om me snel weer hierop te focussen.”

Er wordt regen voorspeld in Glasgow. Ook daarom verwacht Vollering een onvoorspelbare wedstrijd. “Er kan zo veel gebeuren. Dat zag je ook bij de mannen. Het is lastig, maar ik ga ervoor. Het lijkt me mooi om het hele jaar in zo’n regenboogtrui te mogen rijden.”