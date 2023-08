Opgave Van der Poel na val op WK mountainbike

Mathieu van der Poel is bij de WK mountainbike in Schotland in de openingsronde ten val gekomen. Van der Poel, vorige week nog goed voor de wereldtitel op de weg, ging in een van de eerste bochten in de korte startronde onderuit.

Twee jaar geleden viel Van der Poel bij de Olympische Spelen in Tokio ook al in de crosscountry. Toen leverde dat een rugblessure op. Daarna fietste hij een kleine twee jaar niet meer op de mountainbike.

“Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. De schade valt wel mee, al viel ik wel op dezelfde kant als vorige week in de wegwedstrijd. Maar dat is één ding: ik ben vooral boos op mezelf. Dit is gewoon mijn eigen fout”, vertelde Van der Poel niet veel later bij de teambus. “Mijn voorwiel gleed weg op dat grind, het makkelijkste deel van het parcours nota bene.