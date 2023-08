Pieterse pakt brons op WK mountainbike

Puck Pieterse heeft bij de wereldkampioenschappen mountainbike in het Schotse Glentress Forest het brons gepakt. De 21-jarige Amersfoortse, die eerder dit jaar drie wereldbekerwedstrijden won en de Europese titel veroverde, reed in de slotkilometer weg bij de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. Dat was haar enig overgebleven concurrent in de strijd om het brons.

De titel ging onbedreigd naar Pauline Ferrand-Prévot. Voor de 31-jarige Française was het de vijfde keer dat ze wereldkampioen werd op de crosscountry. Eerder veroverde ze ook wereldtitels op de weg en in het veldrijden. Ferrand-Prévot, de vriendin van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle, won donderdag ook al de shortrace op de WK. Daar eindigde Pieterse als tweede.

Ook de tweede plaats was voor een Française. Loana Lecomte reed vrijwel de hele race alleen achter haar landgenote.