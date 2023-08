Tennisser Alcaraz verrassend uitgeschakeld in Toronto

Tennisser Carlos Alcaraz is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale van het masterstoernooi van Toronto. De Spaanse nummer 1 van de wereld verloor met 3-6 6-4 3-6 van de Amerikaan Tommy Paul.

Het was voor Alcaraz pas zijn eerste nederlaag in vijftien wedstrijden. De 20-jarige tennisser won vorige maand Wimbledon na een gewonnen finale tegen de Serviër Novak Djokovic. In de aanloop naar het grandslamtoernooi had Alcaraz ook al Queen’s op zijn naam geschreven.

Paul blijkt echter een lastige tegenstander voor Alcaraz. De nummer 14 van de wereld had de Spanjaard vorig jaar eveneens verslagen in Toronto. “Ik realiseer me dat ik in deze wedstrijden niet goed heb gespeeld”, zei Alcaraz. “Het enige wat ik nu kan doen is trainen om beter te worden. Ik heb nog een paar weken voordat de US Open begint.”

“Ik moet me nu eerst concentreren op het masterstoernooi van Cincinnati. Dat is ook een groot toernooi. Ik heb veel geleerd van Toronto. Ik denk dat ik sommige dingen goed heb gedaan, maar waarschijnlijk kan alles beter”, aldus de Spanjaard.

Alcaraz verloor tegen Paul meteen zijn eerste servicebeurt, waarna hij in de eerste set nog twee keer zijn opslag inleverde. Hij trok in de tweede set de stand gelijk met een break in de zevende game. In de derde set sloeg Paul toe met een break op 3-2. De Amerikaan behield vervolgens zijn service en maakte de partij af op zijn tweede matchpoint.

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, drong op het toernooi van Montreal door tot de halve finale. De 22-jarige Poolse versloeg Danielle Collins uit de Verenigde Staten met 6-3 4-6 6-2. Swiatek treft in de halve eindstrijd de Amerikaanse Jessica Pegula, die landgenote Coco Gauff uitschakelde: 6-2 5-7 7-5.