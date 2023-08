Tennisser Griekspoor treft Tiafoe in Cincinnati

Tennisser Tallon Griekspoor treft maandag in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati de Amerikaan Frances Tiafoe. Het is de eerste keer dat de 27-jarige Nederlander tegenover de nummer 10 van de wereld op de baan staat.

Griekspoor, die 16 plaatsen lager op de wereldranglijst staat, werd afgelopen dinsdag op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Alexander Zverev.

Een week eerder had Griekspoor zijn eerste overwinning op een speler uit de mondiale top 10 geboekt. Hij versloeg in de halve finale van het toernooi van Washington de Amerikaan Taylor Fritz, maar moest vervolgens in de eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Brit Dan Evans.