Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben de leiding genomen op de tweede dag van de WK zeilen in Den Haag. De Nederlanders wonnen zaterdag twee races in de 49er-klasse en finishten eenmaal als tweede.

Lambriex en Van de Werken veroverden in 2021 en 2022 de wereldtitel in hun favoriete klasse. Ze wonnen vorige maand een olympische testwedstrijd in Marseille. Het Nederlandse duo leidt het klassement met 9 punten. De Polen Ɓukasz Przybytek en Jacek Piasecki staan tweede met 14 punten.