Kansen op slotdag super-WK voor wielrensters en BMX’ers

Op de slotdag van het eerste super-WK wielrennen komen namens Nederland de wegrensters in actie en de BMX’ers. Op beide onderdelen telt het Oranjekamp favorieten. In de wegrace, die om 13.00 uur (Nederlandse tijd) begint, is Demi Vollering de kopvrouw en heeft Lorena Wiebes ook een beschermde status.

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten rijdt haar laatste WK en zei vooraf zichzelf weinig kansen te geven op het bochtige parcours in Glasgow met ook tal van korte klimmetjes. Van Vleuten zegt zich in dienst te stellen van de ploeg. De vrouwen rijden een wedstrijd over 154 kilometer. De finish wordt verwacht rond 16.50 uur.

Voor de BMX’ers gaat het toernooi vanaf 12.30 uur verder met de kwartfinales. Voor Nederland komen Niek Kimmann, Dave van der Burg, Mitchel Schotman, Laura Smulders, Merel Smulders en Manon Veenstra in actie. De finales zijn na 14.15 uur.