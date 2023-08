Laura Smulders en Veenstra naar finale WK BMX, Kimmann strandt

Laura Smulders en Manon Veenstra hebben zich geplaatst voor de finale van de WK BMX in Glasgow. Bij de mannen slaagde Niek Kimmann daar niet in. De tweevoudig wereldkampioen en olympisch kampioen van Tokio werd zesde in zijn heat, waarin er vier zich kwalificeerden voor de strijd om de medailles.

Merel Smulders werd vijfde in dezelfde halve finale als Veenstra. Laura Smulders werd tweede in haar heat achter de Australische Saya Sakakibara. Titelverdedigster Felicia Stancil strandde in de halve finales.

De 29-jarige Laura Smulders, afkomstig uit Wijchen, was al eens wereldkampioen in 2018. De 25-jarige Veenstra eindigde vorig jaar als zesde in de WK-finale.

De finales zijn rond 14.30 uur.