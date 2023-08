Motorcrosser Herlings in aanloop naar thuisrace vierde in Zweden

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in de Grote Prijs van Zweden genoegen moeten nemen met de vierde plaats. De 28-jarige Brabander eindigde in de eerste manche als achtste en kwam in de tweede race over het circuit van Uddevalla als vierde over de finish. In het dagklassement belandde Herlings met 31 punten op plek vier. De motorcrosser maakte twee weken geleden in Finland zijn rentree in de MXGP na een gebroken nekwervel en werd toen vijfde.

De Zwitser Jeremy Seewer pakte net als vorig jaar de winst in Zweden. De Yamaha-coureur eindigde als derde in de eerste race, gewonnen door WK-leider Jorge Prado uit Spanje. In de tweede manche, verreden in druilerige omstandigheden, was Seewer oppermachtig. De Fransman Romain Febvre kwam op gepaste afstand als tweede over de finish. Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, gaf bijna een halve minuut toe op de winnaar.

Met in totaal 45 punten pakte Seewer de dagzege, Febvre werd tweede met 44 punten. Prado eindigde met 40 punten op de derde plaats. De Spanjaard koerst met nog vier grands prix te gaan onbedreigd af op zijn eerste wereldtitel in de zwaarste klasse. Prado heeft bijna 100 punten voorsprong op Febvre. Herlings, die vier GP’s miste, staat in het WK-klassement op de zevende plaats.

Volgende week vindt op het crosscircuit van Arnhem de Grote Prijs van Nederland plaats. Herlings hoopt dan weer te kunnen meedoen om de winst.