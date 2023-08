Nederlandse eventingruiters kwalificeren zich voor Spelen Parijs

De Nederlandse eventingruiters hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Bij de EK op het befaamde Franse paardensportcomplex Haras du Pin was het voor Oranje zaak om de wedstrijd, met als zwaartepunt de cross, uit te rijden. Dat lukte en als nummer 8 van de landenwedstrijd plaatste Oranje zich voor Parijs.

“Ik ben trots op alle ruiters, ook door de manier waarop we een team vormden”, aldus bondscoach Andrew Heffernan, die zelf ook in actie kwam. “Ze hebben mij als ruiter ook enorm gesteund, want om hier te rijden was geen gemakkelijke beslissing, daar ben ik ze dankbaar voor. We hebben ons doel bereikt. Ik kan mijn geluk niet op.”

De Europese titel in de landenwedstrijd ging naar Groot-Brittanniƫ, voor Duitsland (zilver) en Frankrijk (brons). De individuele titel was voor de Britse Rosalind Canter. Janneke Boonzaaijer eindigde op de zeventiende plek en werd daarmee de beste Nederlandse. Heffernan werd 30e, Sanne de Jong 33e. Eventing bestaat uit de onderdelen dressuur, cross en springen.

Eerder wisten de dressuurploeg en de springruiters zich al te plaatsen voor de Spelen. “Ik ben ongelooflijk trots dat we het ticket voor Parijs hebben verdiend, en dik verdiend vind ik”, zegt Iris Boelhouwer, directeur topsport bij de Nederlandse bond. “We hebben eind vorig jaar een plan gemaakt met alle eventingruiters. Iedereen heeft zich er voor de volle 100 procent voor ingezet en het is gewoon gelukt. Dat maakt me abnormaal trots.”