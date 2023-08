Sinner en De Minaur gaan in Toronto op voor eerste masterstitel

Tennissers Jannik Sinner en Alex de Minaur strijden zondag om de titel op het masterstoernooi van Toronto. Beiden hebben nog nooit een masterstitel veroverd.

De Italiaan Sinner was in Canada in de halve eindstrijd met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, terwijl De Minaur maar vier games afstond tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-1 6-3.

“Het is altijd een voorrecht om op zo’n geweldige baan te staan en een grote wedstrijd te spelen tegen een ongelooflijke tegenstander”, zei Sinner na de wedstrijd. “Ik probeer op de een of andere manier elke uitdaging aan te gaan. Of het nu een rally van 46 slagen is of wanneer je serveert voor de wedstrijd en je wordt gebroken. Daarna moet je een oplossing vinden om op de een of andere manier te winnen. Ik ben blij met hoe ik met alle situaties ben omgegaan. Ik ben ook blij dat ik weer in de finale sta en hopelijk kan ik zondag goed tennis laten zien.”

Paul had een ronde eerder nog Carlos Alcaraz verrast. Een nieuwe stunt zat er niet in. Paul brak Sinner bij 5-3 in de tweede set nog terug, maar een game later maakte de Italiaan het toch af op de service van de Amerikaan. Na iets minder dan 2 uur benutte hij zijn derde wedstrijdpunt.

De 21-jarige Sinner, de nummer 8 van de wereld, stond twee keer in de finale van het masterstoernooi van Miami. In 2021 verloor hij van de Pool Hubert Hurkacz, begin dit jaar was Daniil Medvedev uit Rusland hem er de baas in de eindstrijd.

De Minaur (24) is de mondiale nummer 18. Hij had dit seizoen op alle masterstoernooien in de tweede ronde verloren. De AustraliĆ«r is bezig aan een goede periode. Hij haalde deze zomer de finale van het grastoernooi van Queen’s en was recentelijk ook finalist in het Mexicaanse Los Cabos.