Tijdritkampioene Dygert niet van start in wegwedstrijd op WK

De Amerikaanse wielrenster Chloe Dygert verschijnt zondag niet aan de start van de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen wielrennen in Schotland. Ook de Poolse Katarzyna Niewiadoma past voor de wegrit.

De 26-jarige Dygert, die zich donderdag – terwijl ze ziek was – tot wereldkampioene tijdrijden kroonde, is nog steeds niet opgeknapt. Ook de 28-jarige Niewiadoma past om medische redenen. De Poolse, die in de laatste Tour de France als derde eindigde, legde op sociale media uit dat ze zich de laatste twee dagen “niet 100 procent” voelde. Ze sukkelt met een luchtweginfectie.

De start staat gepland om 13.10 uur. Het is een parcours van 154,1 kilometer van Loch Lomond naar Glasgow.