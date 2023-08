Vier Nederlandse BMX’ers op WK naar halve finales

Niek Kimmann, Manon Veenstra en de zussen Laura en Merel Smulders hebben bij de WK BMX in Glasgow de halve finales bereikt. Olympisch kampioen Kimmann finishte in zijn heat in de kwartfinales als derde. Voor Dave van der Burg, vijfde in dezelfde heat, zit het toernooi erop.

Bij de vrouwen eindigden Laura en Merel Smulders als eerste en tweede in heat 1 van de kwartfinales, waardoor de Gelderse zussen rond 13.45 uur in de halve finales uitkomen. Daarin staat ook Veenstra, die zich als derde in heat 4 plaatste. De Drentse finishte net achter de Amerikaanse titelverdedigster Felicia Stancil.