Wielrenster Vollering is tevreden met zilver op WK

Wielrenster Demi Vollering heeft vrede met haar zilveren medaille op het WK op de weg. “Ik denk dat er niet meer in zat”, zei ze. “Lotte Kopecky was de sterkste.”

Vollering finishte met een achterstand van 7 seconden op haar Belgische ploeggenote bij SD Worx. “Het was jammer dat Annemiek van Vleuten lek reed”, zei de winnares van de Tour de France Femmes. “Want dan hadden we het Kopecky iets lastiger kunnen maken. Maar ook dan was het heel lastig geworden.”

“Kopecky was gewoon supersterk”, zei Vollering. “Ik kreeg ook kramp toen ik haar wilde volgen. Gelukkig reed ik die kramp er nog uit en kon ik voor de tweede plaats sprinten. Ik ben blij met zilver, maar de volgende keer gaan we wel voor goud.”