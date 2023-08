Alcaraz doet namens Spanje mee aan Daviscup Finals

Tennisser Carlos Alcaraz doet later dit jaar namens Spanje mee aan de Daviscup Finals. De nummer 1 van de wereld vormt een team met Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers.

Spanje neemt het in Valencia op tegen Serviƫ, Tsjechiƫ en Zuid-Korea. De groepswedstrijden worden van 12 tot en met 17 september gespeeld, verdeeld over vier steden. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.

Wereldtoppers sloegen de wedstrijden in de Daviscup de laatste jaren met regelmaat over vanwege de volle kalender.

Alcaraz bereidt zich momenteel voor op de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar duurt tot en met 10 september, twee dagen voor de start van de Daviscup Finals. De 20-jarige Alcaraz is de titelverdediger op de US Open.