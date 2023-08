Griekspoor verliest van Tiafoe op masterstoernooi Cincinnati

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati verloren van de Amerikaan Frances Tiafoe. De nummer 10 van de plaatsingslijst was met 6-4 6-7 (7) 6-4 te sterk voor de beste tennisser van Nederland.

In de meer dan een uur durende tweede set werkte Griekspoor bij een 6-5-achterstand, op eigen service, een matchpoint weg. Hij wist een tiebreak af te dwingen en daarin kwam hij met 4-1 achter. De Nederlander won echter vijf punten op een rij. Griekspoor wist zijn eerste twee setpoints niet te benutten, maar verzilverde zijn derde setpoint wel.

Halverwege de derde set wist Tiafoe een break te forceren en hij gaf de voorsprong niet meer prijs. Na 2 uur en 26 minuten benutte hij zijn eerste matchpoint.

De 27-jarige Griekspoor doet volgende week nog mee in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over precies twee weken.

Botic van de Zandschulp, de nummer 2 van Nederland, doet niet mee in Cincinnati. Hij ondervindt hinder van een enkelblessure en meldde zich af.