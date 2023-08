Wielrenner Barguil keert terug naar Team DSM-Firmenich

Wielrenner Warren Barguil keert terug bij Team DSM-Firmenich. De 31-jarige Fransman van Arkéa Samsic rijdt vanaf volgend seizoen tot en met 2026 voor de Nederlandse ploeg. Eerder stond hij tussen 2013 en 2017 onder contract bij de formatie, die indertijd onder andere namen koerste.

“Ik heb altijd goed contact gehouden met het team sinds ik vertrok”, zei Barguil. “Ik heb hier goede ervaringen en herinneringen, dus ik weet wat er nodig is om deel uit te maken van het team. Ik ben ervan overtuigd dat dit een geweldige omgeving voor mij is om het beste uit mezelf te halen.”

Teammanager Rudi Kemna was eveneens blij met de terugkeer van Barguil. “We kennen Warren heel goed van zijn vorige tijd bij ons en we kijken ernaar uit hem weer in het team te hebben”, verklaarde Kemna. “We geloven dat hij nog veel potentie heeft en we kunnen met hem voor meer resultaten gaan als afmaker in heuvelachtige eendaagse races of een aantal rittenkoersen van een week.”

Barguil won in het verleden onder meer twee ritten in de Tour de France én de Vuelta. In de Ronde van Frankrijk van 2017 veroverde hij ook de bergtrui en twee jaar later werd hij Frans kampioen op de weg.

DSM legde afgelopen vrijdag ook sprinter Fabio Jakobsen vast. De 26-jarige Nederlander van Soudal Quick-Step tekende eveneens tot eind 2026.