Hockeyer Hoedemakers mist EK door blessure

Hockeyer Tjep Hoedemakers is door een hamstringblessure afgehaakt voor het EK dat dit weekend begint. De speler van Rotterdam raakte maandag op de laatste training in eigen land geblesseerd. Floris Middendorp vervangt hem tijdens het toernooi, dat zaterdag voor Oranje in Mönchengladbach begint met de groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Bondscoach Jeroen Delmee zegt dat hij ook veel vertrouwen heeft in Middendorp, die uitkomt voor Amsterdam. “Hij heeft zich deze zomer al voldoende laten zien op dit niveau”, licht Delmee de keuze toe.

Het EK is van 18 tot en met 27 augustus. Titelhouder Oranje neemt het in de poulefase ook op tegen gastland Duitsland en Wales.