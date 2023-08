Tennisser Murray trekt zich terug voor masterstoernooi Cincinnati

Tennisser Andy Murray heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. De 36-jarige Brit heeft nog te veel last van een buikspierblessure. De 3-voudig grandslamkampioen wilde zich in Ohio voorbereiden op de US Open, die op 28 augustus begint.

Murray zou dinsdag in de eerste ronde tegen Karen Chatsjanov hebben gespeeld. De huidige nummer 36 van de wereld trok zich vorige week voor de achtste finales van het masterstoernooi van Toronto eveneens terug met buikspierklachten.

Murray kreeg maandag nog wel een plek in de Britse selectie voor de groepsfase van de Daviscup Finals. Het team van captain Leon Smith treft in het landentoernooi vanaf 12 september Australiƫ, Frankrijk en Zwitserland.