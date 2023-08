DSM-wielrenner Vanhoucke per direct naar Lotto Dstny

Wielrenner Harm Vanhoucke verhuist per direct van DSM-Firmenich naar Lotto Dstny, de ploeg waar hij eerder tussen 2018 en 2022 voor reed. De 26-jarige Belgische klimmer tekende een contract tot eind volgend jaar bij de Belgische formatie.

Eerder op de dinsdag nam DSM afscheid van Vanhoucke omdat de ploeg en de renner van mening verschilden over de rol die de renner moest vervullen.

“We begrijpen dat Harm een ​​afmaker wil zijn en voor zijn eigen prestaties wil gaan”, verklaarde teammanager Rudi Kemna van DSM. “Hoewel we niet langer geloven dat dit de juiste rol is voor Harm in het team, begrijpen we natuurlijk de positie van Harm en willen we hem hierin niet dwarsbomen. Daarom hebben we hem toegestaan om zijn carrière elders voort te zetten.” DSM versterkte zich voor volgend seizoen al met de Franse klimmer Warren Barguil en de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen.

“Ik heb hele goede herinneringen aan mijn periode bij deze ploeg”, zei Vanhoucke over zijn nieuwe avontuur bij Lotto Dstny. “Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen. Ik wil mezelf tonen in kleinere rittenkoersen van een week, zoals de Sibiu Tour of de Deutschland Tour en mijn steentje bijdragen in het Ardense werk.”