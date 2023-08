Jakobsen spurt nu wel naar ritzege in Ronde van Denemarken

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step was de sterkste in de eindspurt van een uitgedund peloton na een rit over 164 kilometer van Kjellerup naar Silkeborg. Hij troefde de Noor Søren Wærenskjold af, die de eerste etappe had gewonnen en toen Jakobsen naar de tweede plaats verwees. De Deen Søren Kragh Andersen eindigde als derde in de rit.

Wærenskjold behield wel de leiderstrui. Hij heeft in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op Jakobsen. De Ronde van Denemarken vervolgt donderdag met een vlakke etappe over 209 kilometer van Vejen naar Vejle.