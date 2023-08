Jumbo-Visma schorst wielrenner Hessmann na positieve dopingtest

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft Michel Hessmann voorlopig geschorst. De Duitse coureur is op 14 juni positief getest op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat.

“Het betrof een out-of-competitioncontrole op 14 juni in Duitsland. Het gedetecteerde product is een diuretisch medicijn. We wachten de resultaten van verder onderzoek af. Michel is tot nader order geschorst door de ploeg”, laat Jumbo-Visma weten.

Hessmann maakte eerder dit jaar deel uit van de ploeg van Jumbo-Visma die Primoz Roglic aan de eindzege van de Ronde van Italiƫ hielp.