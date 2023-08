Lossere Koslowski zorgt voor ‘frisse wind’ bij volleybalsters

De Duitse bondscoach Felix Koslowski heeft voor nieuw elan gezorgd bij de Nederlandse volleybalploeg. Op het EK, het eerste grote eindtoernooi onder zijn leiding, moet het resultaat van zijn aanpak zichtbaar worden.

Wie je het ook vraagt bij Oranje, ze ervaren allemaal een “frisse wind” bij Oranje. De 39-jarige Koslowski is de opvolger van Avital Selinger, onder wie grote successen de afgelopen jaren uitbleven. De volleybalsters werden vierde op het EK en presteerden vorig jaar ondermaats op het WK in eigen land.

“Ik wil niet te veel vergelijken, want Avital heeft geweldig werk verricht voor het volleybal in Nederland en veel invloed uitgeoefend”, aldus Koslowski. “Dat er verschillen zijn, dat kunnen alleen de speelsters zeggen. Het is wel zo dat ik erg geniet van het werken met deze groep, die mijn leven erg gemakkelijk maakt.”

Na een half jaar in dienst van de volleybalbond hoopt Koslowski dat zijn wat lossere aanpak, zoals het klinkt, effect sorteert. Na de trainingen op Papendal zijn de speelsters bijvoorbeeld vrij om thuis te slapen en hij wil ze niet spreekwoordelijk in een keurslijf persen. Mede om die reden besloot Celeste Plak haar interlandloopbaan een vervolg te geven.

“Nagenoeg iedereen speelt in het buitenland en is veel van huis. In de winter verdienen ze geld bij hun club en in de zomer spelen ze voor hun land. Het is denk ik slim om ze in deze periode veel tijd met hun familie te laten spenderen, als we ze voor lange tijd bij het nationale team willen houden. Als ze tijdens trainingsweken een bioscoopje pakken of wat gaan eten met vrienden, dan juich ik dat toe. Vrije tijd is goed voor de mindset. Mijn ervaring is dat als een groep te lang samen is er verveling optreedt. Het is net als met kinderen, anders gaan ze elkaar aanvliegen.”

Met een aantal nieuwe gezichten probeert Koslowski weer aansluiting te vinden met de absolute wereldtop. Plaatsing voor de Spelen is het grote doel. “Ik probeer de meiden wat sneller en dynamischer te laten spelen en bovendien wat fysieker. We proberen wat meer dingen af te kijken van het mannenvolleybal en komen daar nu denk ik wel wat meer bij in de buurt dan tien jaar geleden.”

Oranje opent het EK donderdag in Letland met een poulewedstrijd tegen Spanje. Vervolgens zijn Slowakije, Estland, Frankrijk en Finland de tegenstanders in de groep. “Na een lange periode van trainen kijken we er naar uit wedstrijden te spelen. We willen door naar ItaliĆ« en hebben goede kansen om een ticket voor de halve finales, in Brussel, te bemachtigen.”