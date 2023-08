Rivier de Seine schoon genoeg voor olympisch testevent triatlon

Het testevent van de olympische triatlon voor de Spelen van Parijs kan doorgaan. Het water in de Seine is schoon genoeg om erin te kunnen zwemmen, meldde de prefectuur van de regio Île-de-France. Er waren twijfels over de waterkwaliteit omdat er door de overvloedige regenval van de afgelopen weken rioolwater in de rivier was gestroomd. Daardoor hadden bacteriën zich opgehoopt in het water.

De Olympische Spelen in Parijs zijn over een jaar. De testwedstrijden dienen als voorbereiding op de omstandigheden die de sporters kunnen verwachten. Begin augustus moesten de olympische testwedstrijden voor het openwaterzwemmen nog worden afgelast vanwege de slechte waterkwaliteit in de Seine.

De triatleten komen donderdag en vrijdag in actie. Bij de vrouwen doen Maya Kingma, Rachel Klamer en Barbara de Koning mee. Richard Murray is de enige Nederlander bij de mannen. Vooralsnog heeft alleen Kingma aan de individuele eisen voor olympische deelname in Parijs voldaan. Zij eindigde twee jaar geleden op de Spelen van Tokio als elfde. Klamer werd daar vierde.

Het stadsbestuur van Parijs heeft de waterkwaliteit van de Seine de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten gehouden en kon woensdag melden dat de rivier schoon genoeg is. Volgens de stad was er sinds 1965 niet meer zulke uitzonderlijke regenval geweest. Parijs werkt aan een nieuwe waterzuivering om zwemmen in de Seine vanaf 2025 weer voor iedereen mogelijk te maken.