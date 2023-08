Tennissers Cilic en Shapovalov niet op US Open

Tennissers Marin Cilic en Denis Shapovalov hebben zich afgemeld voor de US Open, Ze worden vervangen door Soonwoo Kwon uit Zuid-Korea en de Hongaar Attila Balazs.

De Kroaat Cilic, die de US Open in 2014 op zijn naam schreef, heeft knieklachten. De Canadees Shapovalov heeft ook last van een knieblessure. De US Open begint op maandag 28 augustus.

Tallon Griekspoor is rechtstreeks toegelaten bij het hoofdtoernooi voor de mannen. Botic van de Zandschulp vertrekt donderdag naar de Verenigde Staten, in de hoop over anderhalve week te kunnen deelnemen aan de grandslam in New York. In aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar wil de nummer 47 van de wereld, herstellende van een enkelblessure, ook deelnemen in Winston-Salem (VS).