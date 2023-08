Tennisster Venus Williams kan zich opmaken voor 24e US Open

Tennissters Venus Williams en Caroline Wozniacki, die in hun carrière allebei nummer 1 van de wereld zijn geweest, hebben een wildcard gekregen voor de US Open. Het betekent voor de 43-jarige Williams dat ze voor de 24e keer kan meedoen aan het grandslamtoernooi in New York. De Amerikaanse wist de US Open twee keer te winnen, in 2000 en 2001. Ze debuteerde in 1997.

De Deense Wozniacki is nog maar net teruggekeerd op het hoogste niveau. De 33-jarige maakte eerder deze maand in Montreal haar rentree na 3,5 jaar afwezigheid. Ze stond twee keer in de finale van de US Open; in 2009 en 2014.

Williams en Wozniacki staan te laag op de wereldranglijst om direct tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten, maar hun staat van dienst rechtvaardigt volgens de organisatie van de US Open een wildcard. Williams won ook vijf keer Wimbledon en versloeg onlangs in Cincinnati de Russin Veronika Koedermetova, de huidige nummer 16 van de wereldranglijst.

Wozniacki nam afscheid na de Australian Open van 2020, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 won. Ze stond tussen oktober 2010 en februari 2018 bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien.